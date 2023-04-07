Поморцева (Третьякова) Федора Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поморцева (Третьякова) Федора Анисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1897

Дата смерти

14.01.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1897

Отец: Третьяков Онисим Михайлович

Мать: Третьякова Параскева Кириллова

Рождение ребёнка
21.02.1919

Дочь: Поморцева Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Саньков Василий Иаковлев

Кутырлы, Колосовский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Поморцев Валентин Дмитриевич

Отец ребёнка: Поморцев Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Поморцева Галина Дмитриевна

Отец ребёнка: Поморцев Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
15.05.1930

Сын: Поморцев Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Поморцев Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Поморцев Станислав Дмитриевич

Отец ребёнка: Поморцев Дмитрий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поморцев Дмитрий Павлович

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Смерть
14.01.1982
город Павлодар, Казахстан
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