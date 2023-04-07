Поморцева (Третьякова) Федора Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1897
Дата смерти14.01.1982
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1897
Рождение ребёнка
21.02.1919
Дочь: Поморцева Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Саньков Василий Иаковлев
Кутырлы, Колосовский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1924
Сын: Поморцев Валентин Дмитриевич
Отец ребёнка: Поморцев Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Поморцева Галина Дмитриевна
Отец ребёнка: Поморцев Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
15.05.1930
Сын: Поморцев Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Поморцев Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Поморцев Станислав Дмитриевич
Отец ребёнка: Поморцев Дмитрий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Смерть
14.01.1982
город Павлодар, Казахстан