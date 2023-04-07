Третьякова (Екимова) Параскева Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Екимов Кирилл
Рождение ребёнка
1893
Сын: Третьяков Михаил Анисимович
Отец ребёнка: Третьяков Онисим Михайлович
Рождение ребёнка
28.05.1897
Дочь: Поморцева Федора Анисимовна
Отец ребёнка: Третьяков Онисим Михайлович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Третьяков Андрей Анисимович
Отец ребёнка: Третьяков Онисим Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Третьяков Александр Анисимович
Отец ребёнка: Третьяков Онисим Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлина Анисимовна
Отец ребёнка: Третьяков Онисим Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Анисимовна
Отец ребёнка: Третьяков Онисим Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Третьяков Василий Анисимович
Отец ребёнка: Третьяков Онисим Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Анисимовна
Отец ребёнка: Третьяков Онисим Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Третьяков Семён Анисимович
Отец ребёнка: Третьяков Онисим Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Кутырлы, Колосовский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно