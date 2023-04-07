Третьякова (Екимова) Параскева Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова (Екимова) Параскева Кириллова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Екимов Кирилл

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Третьяков Михаил Анисимович

Отец ребёнка: Третьяков Онисим Михайлович

Рождение ребёнка
28.05.1897

Дочь: Поморцева Федора Анисимовна

Отец ребёнка: Третьяков Онисим Михайлович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Третьяков Андрей Анисимович

Отец ребёнка: Третьяков Онисим Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков Онисим Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Третьяков Александр Анисимович

Отец ребёнка: Третьяков Онисим Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлина Анисимовна

Отец ребёнка: Третьяков Онисим Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Анисимовна

Отец ребёнка: Третьяков Онисим Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Третьяков Василий Анисимович

Отец ребёнка: Третьяков Онисим Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Анисимовна

Отец ребёнка: Третьяков Онисим Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Третьяков Семён Анисимович

Отец ребёнка: Третьяков Онисим Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Кутырлы, Колосовский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
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