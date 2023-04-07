Третьяков Анисим Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Третьяков Михаил Анисимович
Мать ребёнка: Третьякова жена 2
Рождение ребёнка
28.05.1897
Дочь: Поморцева Федора Анисимовна
Мать ребёнка: Третьякова жена 2
Рождение ребёнка
1902
Сын: Третьяков Андрей Анисимович
Мать ребёнка: Третьякова жена 2
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черепанова Аксинья Анисимовна
Мать ребёнка: Третьякова жена 1
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Третьякова жена 1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Третьяков Александр Анисимович
Мать ребёнка: Третьякова жена 2
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлина Анисимовна
Мать ребёнка: Третьякова жена 2
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Анисимовна
Мать ребёнка: Третьякова жена 2
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Третьяков Василий Анисимович
Мать ребёнка: Третьякова жена 2
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Анисимовна
Мать ребёнка: Третьякова жена 2
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Третьяков Семён Анисимович
Мать ребёнка: Третьякова жена 2
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кутырлы, Колосовский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно