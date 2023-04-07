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Третьяков Анисим Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Третьяков Михаил Анисимович

Мать ребёнка: Третьякова жена 2

Рождение ребёнка
28.05.1897

Дочь: Поморцева Федора Анисимовна

Мать ребёнка: Третьякова жена 2

Рождение ребёнка
1902

Сын: Третьяков Андрей Анисимович

Мать ребёнка: Третьякова жена 2

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черепанова Аксинья Анисимовна

Мать ребёнка: Третьякова жена 1

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьякова жена 1

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Третьяков Александр Анисимович

Мать ребёнка: Третьякова жена 2

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлина Анисимовна

Мать ребёнка: Третьякова жена 2

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Анисимовна

Мать ребёнка: Третьякова жена 2

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Третьяков Василий Анисимович

Мать ребёнка: Третьякова жена 2

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Анисимовна

Мать ребёнка: Третьякова жена 2

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Третьяков Семён Анисимович

Мать ребёнка: Третьякова жена 2

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кутырлы, Колосовский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
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