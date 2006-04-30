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Поморцев Валентин Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

30.04.2006

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Поморцев Дмитрий Павлович

Мать: Поморцева Федора Анисимовна

Рождение ребёнка
20.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Поморцева Александра Михайловна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
20.09.1951

Сын: Поморцев Валерий Валентинович

Мать ребёнка: Лидия

Рождение ребёнка
29.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Поморцева Александра Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поморцева Александра Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
военный врач
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
30.04.2006
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