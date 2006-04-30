Поморцев Валентин Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти30.04.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Рождение ребёнка
20.06.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Поморцева Александра Михайловна
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
20.09.1951
Сын: Поморцев Валерий Валентинович
Мать ребёнка: Лидия
Рождение ребёнка
29.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Поморцева Александра Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
военный врач
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
30.04.2006