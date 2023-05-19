Поморцева (Бармина) Александра Михайловна
Место рождения
Дата рождения02.05.1926
Дата смерти03.10.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поморцев Валентин Дмитриевич
Рождение ребёнка
29.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поморцев Валентин Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.10.1993
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область