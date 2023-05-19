Поморцева (Бармина) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поморцева (Бармина) Александра Михайловна

Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

02.05.1926

Дата смерти

03.10.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
20.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поморцев Валентин Дмитриевич

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
29.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поморцев Валентин Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поморцев Валентин Дмитриевич

Смерть
03.10.1993
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область