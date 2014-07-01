Поморцев Станислав Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смерти?.07.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Рождение ребёнка
13.10.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Поморцева Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
22.07.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Поморцева Людмила Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
город Павлодар, Казахстан
Смерть
?.07.2014