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Поморцев Станислав Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

?.07.2014

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Поморцев Дмитрий Павлович

Мать: Поморцева Федора Анисимовна

Рождение ребёнка
13.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Поморцева Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
22.07.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Поморцева Людмила Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поморцева Людмила Николаевна

Место жительства
Неизвестно
город Павлодар, Казахстан
Смерть
?.07.2014