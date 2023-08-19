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Деулинъ Константинъ Ивановъ

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.05.1879

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1879

Отец: Деулинъ Иоанникий (Никонъ)

Мать: Деулина Дарія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
30.01.1898

Жена: Деулина Елена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.12.1905

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Деулина Елена

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Малкина Елена

Мать ребёнка: Деулина Елена

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Горшенина Евдокия

Мать ребёнка: Деулина Елена

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Лиходумова Анна

Мать ребёнка: Деулина Елена

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1917

Сын: Деулинъ Максимъ

Мать ребёнка: Деулина Елена

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Деулина Елена

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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