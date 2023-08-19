Деулинъ Константинъ Ивановъ
Место рождения
Дата рождения18.05.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1879
Отец: Деулинъ Иоанникий (Никонъ)
Мать: Деулина Дарія
Бракосочетание
30.01.1898
Жена: Деулина Елена
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.12.1905
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Деулина Елена
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Малкина Елена
Мать ребёнка: Деулина Елена
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Горшенина Евдокия
Мать ребёнка: Деулина Елена
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Лиходумова Анна
Мать ребёнка: Деулина Елена
Рождение ребёнка
1917
Сын: Деулинъ Максимъ
Мать ребёнка: Деулина Елена
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Деулина Елена