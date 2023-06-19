Лиходумова (Деулина) Анна
Место рождения
Дата рождения1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Деулинъ Константинъ Ивановъ
Мать: Деулина Елена
Рождение ребёнка
1936
рудник Семеновский
Рождение ребёнка
1940
рудник Семеновский
Рождение ребёнка
1943
рудник Семеновский
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лиходумовъ Михаилъ