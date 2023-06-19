Лиходумова (Деулина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лиходумова (Деулина) Анна

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1914

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1880 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Деулинъ Константинъ Ивановъ

Мать: Деулина Елена

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лиходумовъ Михаилъ

рудник Семеновский
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лиходумовъ Михаилъ

рудник Семеновский
Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лиходумовъ Михаилъ

рудник Семеновский
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лиходумовъ Михаилъ