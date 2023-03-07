Деулина (Баушкина) Елена
Место рождения
Дата рождения17.05.1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1880
Отец: Баушкинъ Сидоръ
Мать: Баушкина Пелагѣя
Бракосочетание
30.01.1898
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.12.1905
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Деулинъ Константинъ Ивановъ
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Малкина Елена
Отец ребёнка: Деулинъ Константинъ Ивановъ
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Горшенина Евдокия
Отец ребёнка: Деулинъ Константинъ Ивановъ
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Лиходумова Анна
Отец ребёнка: Деулинъ Константинъ Ивановъ
Рождение ребёнка
1917
Сын: Деулинъ Максимъ
Отец ребёнка: Деулинъ Константинъ Ивановъ
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Деулинъ Константинъ Ивановъ