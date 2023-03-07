Деулина (Баушкина) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деулина (Баушкина) Елена

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.05.1880

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1880

Отец: Баушкинъ Сидоръ

Мать: Баушкина Пелагѣя

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
30.01.1898

Муж: Деулинъ Константинъ Ивановъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.12.1905

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Деулинъ Константинъ Ивановъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Малкина Елена

Отец ребёнка: Деулинъ Константинъ Ивановъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Горшенина Евдокия

Отец ребёнка: Деулинъ Константинъ Ивановъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Лиходумова Анна

Отец ребёнка: Деулинъ Константинъ Ивановъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1917

Сын: Деулинъ Максимъ

Отец ребёнка: Деулинъ Константинъ Ивановъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Деулинъ Константинъ Ивановъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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