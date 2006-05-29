Горшенина (Деулина) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшенина (Деулина) Евдокия

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1912

Дата смерти

29.05.2006

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1943 г.р.

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Деулинъ Константинъ Ивановъ

Мать: Деулина Елена

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.07.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горшенинъ Степанъ

Рождение ребёнка
27.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горшенинъ Степанъ

Рождение ребёнка
27.03.1943

Дочь: Лихтина Анна

Отец ребёнка: Горшенинъ Степанъ

с/с Петровский
Смерть
29.05.2006
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан