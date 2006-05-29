Горшенина (Деулина) Евдокия
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти29.05.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Деулинъ Константинъ Ивановъ
Мать: Деулина Елена
Рождение ребёнка
06.07.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горшенинъ Степанъ
Рождение ребёнка
27.12.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горшенинъ Степанъ
Рождение ребёнка
27.03.1943
Дочь: Лихтина Анна
Отец ребёнка: Горшенинъ Степанъ
с/с Петровский
Смерть
29.05.2006