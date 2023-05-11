Баушкина (Конышева) Пелагѣя
Место рождения
Дата рождения02.05.1847
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1847
Отец: Конышевъ Осипъ
Мать: Конышева Наталья
Бракосочетание
19.01.1866
Муж: Баушкинъ Сидоръ
Рождение ребёнка
04.12.1866
Дочь: Баушкина Анна
Отец ребёнка: Баушкинъ Сидоръ
Рождение ребёнка
10.11.1867
Сын: Баушкинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Баушкинъ Сидоръ
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Иевлева Александра
Отец ребёнка: Баушкинъ Сидоръ
Рождение ребёнка
07.11.1872
Сын: Баушкинъ Кузьма
Отец ребёнка: Баушкинъ Сидоръ
Рождение ребёнка
20.05.1875
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Баушкинъ Сидоръ
Рождение ребёнка
17.05.1880
Дочь: Деулина Елена
Отец ребёнка: Баушкинъ Сидоръ
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Баушкина Варвара
Отец ребёнка: Баушкинъ Сидоръ
Рождение ребёнка
1885
Сын: Баушкинъ Петръ
Отец ребёнка: Баушкинъ Сидоръ
Рождение ребёнка
19.02.1888
Сын: Баушкинъ Тимофей
Отец ребёнка: Баушкинъ Сидоръ
Рождение ребёнка
20.06.1890
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Баушкинъ Сидоръ
Рождение ребёнка
1893
Сын: Баушкинъ Андрей
Отец ребёнка: Баушкинъ Сидоръ