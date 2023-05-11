Баушкина (Конышева) Пелагѣя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баушкина (Конышева) Пелагѣя

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.05.1847

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1847

Отец: Конышевъ Осипъ

Мать: Конышева Наталья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
19.01.1866

Муж: Баушкинъ Сидоръ

Рождение ребёнка
04.12.1866

Дочь: Баушкина Анна

Отец ребёнка: Баушкинъ Сидоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.11.1867

Сын: Баушкинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Баушкинъ Сидоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Иевлева Александра

Отец ребёнка: Баушкинъ Сидоръ

Рождение ребёнка
07.11.1872

Сын: Баушкинъ Кузьма

Отец ребёнка: Баушкинъ Сидоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.05.1875

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Баушкинъ Сидоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.05.1880

Дочь: Деулина Елена

Отец ребёнка: Баушкинъ Сидоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Баушкина Варвара

Отец ребёнка: Баушкинъ Сидоръ

Рождение ребёнка
1885

Сын: Баушкинъ Петръ

Отец ребёнка: Баушкинъ Сидоръ

Рождение ребёнка
19.02.1888

Сын: Баушкинъ Тимофей

Отец ребёнка: Баушкинъ Сидоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.06.1890

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Баушкинъ Сидоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1893

Сын: Баушкинъ Андрей

Отец ребёнка: Баушкинъ Сидоръ

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