Баушкинъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения10.11.1867
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1867
Отец: Баушкинъ Сидоръ
Мать: Баушкина Пелагѣя
Рождение ребёнка
1889
Сын: Баушкинъ Иванъ
Мать ребёнка: Баушкина Пелагея Дмитриева
Рождение ребёнка
01.11.1890
Дочь: Стефанида
Мать ребёнка: Баушкина Пелагея Дмитриева
Рождение ребёнка
17.03.1894
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Баушкина Пелагея Дмитриева
Рождение ребёнка
03.02.1896
Сын: Баушкинъ Семенъ
Мать ребёнка: Баушкина Пелагея Дмитриева
Рождение ребёнка
01.08.1898
Сын: Баушкинъ Василий
Мать ребёнка: Баушкина Пелагея Дмитриева
Рождение ребёнка
11.07.1899
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Баушкина Пелагея Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно