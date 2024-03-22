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Баушкинъ Михаилъ

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.11.1867

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1867

Отец: Баушкинъ Сидоръ

Мать: Баушкина Пелагѣя

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1889

Сын: Баушкинъ Иванъ

Мать ребёнка: Баушкина Пелагея Дмитриева

Рождение ребёнка
01.11.1890

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Баушкина Пелагея Дмитриева

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.03.1894

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Баушкина Пелагея Дмитриева

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.02.1896

Сын: Баушкинъ Семенъ

Мать ребёнка: Баушкина Пелагея Дмитриева

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1898

Сын: Баушкинъ Василий

Мать ребёнка: Баушкина Пелагея Дмитриева

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.07.1899

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Баушкина Пелагея Дмитриева

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баушкина Пелагея Дмитриева

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