Конышева (Ефимова) Наталья
Место рождения
Дата рождения1806
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Ефимовъ Петръ
Мать: Ефимова Татьяна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Конышевъ Сильверстъ
Отец ребёнка: Конышевъ Осипъ
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Грызлова Анна
Отец ребёнка: Конышевъ Осипъ
Рождение ребёнка
04.03.1835
Дочь: Комлева Марія
Отец ребёнка: Конышевъ Осипъ
Рождение ребёнка
01.05.1837
Дочь: Мавра
Отец ребёнка: Конышевъ Осипъ
Рождение ребёнка
23.02.1839
Дочь: Евдокія
Отец ребёнка: Конышевъ Осипъ
Рождение ребёнка
29.09.1841
Сын: Конышевъ Харитонъ
Отец ребёнка: Конышевъ Осипъ
Рождение ребёнка
23.09.1844
Дочь: Конышева Елизавѣта
Отец ребёнка: Конышевъ Осипъ
Рождение ребёнка
02.05.1847
Дочь: Баушкина Пелагѣя
Отец ребёнка: Конышевъ Осипъ