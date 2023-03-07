Конышева (Ефимова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонышева (Ефимова) Наталья

Конышева (Ефимова) Наталья

avatar

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1806

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Ефимовъ Петръ

Мать: Ефимова Татьяна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Сын: Конышевъ Сильверстъ

Отец ребёнка: Конышевъ Осипъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Грызлова Анна

Отец ребёнка: Конышевъ Осипъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.03.1835

Дочь: Комлева Марія

Отец ребёнка: Конышевъ Осипъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.05.1837

Дочь: Мавра

Отец ребёнка: Конышевъ Осипъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.02.1839

Дочь: Евдокія

Отец ребёнка: Конышевъ Осипъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.09.1841

Сын: Конышевъ Харитонъ

Отец ребёнка: Конышевъ Осипъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.09.1844

Дочь: Конышева Елизавѣта

Отец ребёнка: Конышевъ Осипъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.05.1847

Дочь: Баушкина Пелагѣя

Отец ребёнка: Конышевъ Осипъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close