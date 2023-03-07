Грызлова (Конышева) Анна
Место рождения
Дата рождения1832
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Конышевъ Осипъ
Мать: Конышева Наталья
Бракосочетание
03.07.1849
Муж: Грызловъ Григорий
Рождение ребёнка
08.10.1852
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Грызловъ Григорий
Рождение ребёнка
18.02.1854
Сын: Грызловъ Федоръ
Отец ребёнка: Грызловъ Григорий
Рождение ребёнка
11.07.1857
Дочь: Таракина Марина
Отец ребёнка: Грызловъ Григорий
Рождение ребёнка
26.11.1859
Сын: Грызловъ Николай
Отец ребёнка: Грызловъ Григорий
Рождение ребёнка
03.08.1862
Сын: Грызловъ Василий
Отец ребёнка: Грызловъ Григорий
Рождение ребёнка
14.01.1865
Сын: Грызловъ Антонъ
Отец ребёнка: Грызловъ Григорий
Рождение ребёнка
11.06.1867
Сын: Грызловъ Петръ
Отец ребёнка: Грызловъ Григорий
Рождение ребёнка
27.05.1872
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Грызловъ Григорий