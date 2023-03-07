Грызлова (Конышева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грызлова (Конышева) Анна

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1832

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Конышевъ Осипъ

Мать: Конышева Наталья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.07.1849

Муж: Грызловъ Григорий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.10.1852

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Грызловъ Григорий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.02.1854

Сын: Грызловъ Федоръ

Отец ребёнка: Грызловъ Григорий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.07.1857

Дочь: Таракина Марина

Отец ребёнка: Грызловъ Григорий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.11.1859

Сын: Грызловъ Николай

Отец ребёнка: Грызловъ Григорий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.08.1862

Сын: Грызловъ Василий

Отец ребёнка: Грызловъ Григорий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.01.1865

Сын: Грызловъ Антонъ

Отец ребёнка: Грызловъ Григорий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.06.1867

Сын: Грызловъ Петръ

Отец ребёнка: Грызловъ Григорий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.05.1872

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Грызловъ Григорий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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