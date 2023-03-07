Грызловъ Антонъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрызловъ Антонъ

Грызловъ Антонъ

avatar

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.01.1865

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1865

Отец: Грызловъ Григорий

Мать: Грызлова Анна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.07.1896

Жена: Грызлова Ирина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.06.1897

Сын: Грызловъ Петръ

Мать ребёнка: Грызлова Ирина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
09.02.1899

Жена: Грызлова Марфа Тимофеева

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.12.1899

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Грызлова Марфа Тимофеева

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close