Грызловъ Антонъ
Место рождения
Дата рождения14.01.1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1865
Отец: Грызловъ Григорий
Мать: Грызлова Анна
Бракосочетание
03.07.1896
Жена: Грызлова Ирина
Рождение ребёнка
27.06.1897
Сын: Грызловъ Петръ
Мать ребёнка: Грызлова Ирина
Бракосочетание
09.02.1899
Жена: Грызлова Марфа Тимофеева
Рождение ребёнка
06.12.1899
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Грызлова Марфа Тимофеева