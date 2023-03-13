Грызлова (Ермолаева) Марфа Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грызлова (Ермолаева) Марфа Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.
1867 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.02.1899

Муж: Грызловъ Антонъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.12.1899

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Грызловъ Антонъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
26.05.1902

Муж: Курочкинъ Прокопій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.02.1903

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Курочкинъ Прокопій

Александровка
Рождение ребёнка
06.08.1904

Дочь: Курочкина Марья

Отец ребёнка: Курочкинъ Прокопій

Александровка
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