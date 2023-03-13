Грызлова (Ермолаева) Марфа Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Бракосочетание
09.02.1899
Муж: Грызловъ Антонъ
Рождение ребёнка
06.12.1899
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Грызловъ Антонъ
Бракосочетание
26.05.1902
Муж: Курочкинъ Прокопій
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.02.1903
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Курочкинъ Прокопій
Александровка
Рождение ребёнка
06.08.1904
Дочь: Курочкина Марья
Отец ребёнка: Курочкинъ Прокопій
Александровка