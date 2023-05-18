Ефимова Татьяна
Место рождения
Дата рождения1780
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Григорьевъ Михей
Мать: Устинья Иванова
Бракосочетание
30.01.1800
Муж: Ефимовъ Петръ
Рождение ребёнка
1801
Сын: Ефимовъ Василій
Отец ребёнка: Ефимовъ Петръ
Рождение ребёнка
12.09.1804
Сын: Ефимовъ Корнило
Отец ребёнка: Ефимовъ Петръ
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Конышева Наталья
Отец ребёнка: Ефимовъ Петръ
Рождение ребёнка
17.01.1809
Дочь: Юскова Аксинья
Отец ребёнка: Ефимовъ Петръ
Рождение ребёнка
1811
Сын: Ефимовъ Кузьма
Отец ребёнка: Ефимовъ Петръ