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Ефимова Татьяна

Место рождения

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1780

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Григорьевъ Михей

Мать: Устинья Иванова

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
30.01.1800

Муж: Ефимовъ Петръ

Рождение ребёнка
1801

Сын: Ефимовъ Василій

Отец ребёнка: Ефимовъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.09.1804

Сын: Ефимовъ Корнило

Отец ребёнка: Ефимовъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Конышева Наталья

Отец ребёнка: Ефимовъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.01.1809

Дочь: Юскова Аксинья

Отец ребёнка: Ефимовъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Сын: Ефимовъ Кузьма

Отец ребёнка: Ефимовъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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