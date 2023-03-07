Юскова (Ефимова) Аксинья
Место рождения
Дата рождения17.01.1809
Дата смерти05.10.1847
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1809
Отец: Ефимовъ Петръ
Мать: Ефимова Татьяна
Рождение ребёнка
28.01.1835
Сын: Юсковъ Иванъ
Отец ребёнка: Юсковъ Николай
Рождение ребёнка
12.03.1837
Дочь: Куватова Дарія
Отец ребёнка: Юсковъ Николай
Рождение ребёнка
27.04.1839
Дочь: Мавра
Отец ребёнка: Юсковъ Николай
Рождение ребёнка
17.01.1841
Сын: Юсковъ Макарий
Отец ребёнка: Юсковъ Николай
Рождение ребёнка
23.06.1843
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Юсковъ Николай
Рождение ребёнка
24.12.1845
Сын: Юсковъ Степанъ
Отец ребёнка: Юсковъ Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юсковъ Николай
Смерть
05.10.1847