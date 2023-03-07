Юскова (Ефимова) Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юскова (Ефимова) Аксинья

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.01.1809

Дата смерти

05.10.1847

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1809

Отец: Ефимовъ Петръ

Мать: Ефимова Татьяна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.01.1835

Сын: Юсковъ Иванъ

Отец ребёнка: Юсковъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.03.1837

Дочь: Куватова Дарія

Отец ребёнка: Юсковъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.04.1839

Дочь: Мавра

Отец ребёнка: Юсковъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.01.1841

Сын: Юсковъ Макарий

Отец ребёнка: Юсковъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.06.1843

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Юсковъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1845

Сын: Юсковъ Степанъ

Отец ребёнка: Юсковъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юсковъ Николай

Смерть
05.10.1847
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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