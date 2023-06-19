Куватова (Юскова) Дарія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куватова (Юскова) Дарія

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.03.1837

Дата смерти

30.03.1891

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1837

Отец: Юсковъ Николай

Мать: Юскова Аксинья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
20.01.1857

Муж: Куватовъ Евлампій

Рождение ребёнка
22.08.1858

Сын: Куватовъ Петръ

Отец ребёнка: Куватовъ Евлампій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.06.1859

Сын: Куватовъ Петръ

Отец ребёнка: Куватовъ Евлампій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.06.1860

Сын: Куватовъ Петръ

Отец ребёнка: Куватовъ Евлампій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1862

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Куватовъ Евлампій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1866

Сын: Куватовъ Аѳонасій

Отец ребёнка: Куватовъ Евлампій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1866

Сын: Куватовъ Степанъ

Отец ребёнка: Куватовъ Евлампій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1868

Сын: Куватовъ Филиппъ

Отец ребёнка: Куватовъ Евлампій

Рождение ребёнка
25.09.1870

Сын: Куватовъ Григорій

Отец ребёнка: Куватовъ Евлампій

Рождение ребёнка
13.07.1873

Сын: Куватовъ Иванъ

Отец ребёнка: Куватовъ Евлампій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1874

Сын: Куватовъ Родіонъ

Отец ребёнка: Куватовъ Евлампій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куватовъ Захаръ

Отец ребёнка: Куватовъ Евлампій

Смерть
30.03.1891
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан