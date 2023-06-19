Куватова (Юскова) Дарія
Место рождения
Дата рождения12.03.1837
Дата смерти30.03.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1837
Отец: Юсковъ Николай
Мать: Юскова Аксинья
Бракосочетание
20.01.1857
Муж: Куватовъ Евлампій
Рождение ребёнка
22.08.1858
Рождение ребёнка
24.06.1859
Рождение ребёнка
10.06.1860
Рождение ребёнка
01.12.1862
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Куватовъ Евлампій
Рождение ребёнка
01.07.1866
Сын: Куватовъ Аѳонасій
Отец ребёнка: Куватовъ Евлампій
Рождение ребёнка
01.07.1866
Сын: Куватовъ Степанъ
Отец ребёнка: Куватовъ Евлампій
Рождение ребёнка
1868
Сын: Куватовъ Филиппъ
Отец ребёнка: Куватовъ Евлампій
Рождение ребёнка
25.09.1870
Сын: Куватовъ Григорій
Отец ребёнка: Куватовъ Евлампій
Рождение ребёнка
13.07.1873
Сын: Куватовъ Иванъ
Отец ребёнка: Куватовъ Евлампій
Рождение ребёнка
1874
Сын: Куватовъ Родіонъ
Отец ребёнка: Куватовъ Евлампій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куватовъ Захаръ
Отец ребёнка: Куватовъ Евлампій
Смерть
30.03.1891