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Юсковъ Макарий

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.01.1841

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1841

Отец: Юсковъ Николай

Мать: Юскова (Ефимова) Аксинья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
27.01.1863

Жена: Юскова (Трубина) Татьяна

Рождение ребёнка
02.10.1863

Сын: Юсковъ Романъ

Мать ребёнка: Юскова (Трубина) Татьяна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.02.1865

Дочь: (Юскова) Маремьяна

Мать ребёнка: Юскова (Трубина) Татьяна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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