Юсковъ Макарий
Место рождения
Дата рождения17.01.1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1841
Отец: Юсковъ Николай
Мать: Юскова (Ефимова) Аксинья
Бракосочетание
27.01.1863
Жена: Юскова (Трубина) Татьяна
Рождение ребёнка
02.10.1863
Сын: Юсковъ Романъ
Мать ребёнка: Юскова (Трубина) Татьяна
Рождение ребёнка
15.02.1865
Дочь: (Юскова) Маремьяна
Мать ребёнка: Юскова (Трубина) Татьяна