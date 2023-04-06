Ефимовъ Петръ
Место рождения
Дата рождения1780
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Леонтьевъ Ефимъ
Бракосочетание
30.01.1800
Жена: Ефимова Татьяна
Рождение ребёнка
1801
Сын: Ефимовъ Василій
Мать ребёнка: Ефимова Татьяна
Рождение ребёнка
12.09.1804
Сын: Ефимовъ Корнило
Мать ребёнка: Ефимова Татьяна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Конышева Наталья
Мать ребёнка: Ефимова Татьяна
Рождение ребёнка
17.01.1809
Дочь: Юскова Аксинья
Мать ребёнка: Ефимова Татьяна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Ефимовъ Кузьма
Мать ребёнка: Ефимова Татьяна