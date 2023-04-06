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Ефимовъ Петръ

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Место рождения

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1780

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Леонтьевъ Ефимъ

Мать: Ефимова Аксинья Васильева

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
30.01.1800

Жена: Ефимова Татьяна

Рождение ребёнка
1801

Сын: Ефимовъ Василій

Мать ребёнка: Ефимова Татьяна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.09.1804

Сын: Ефимовъ Корнило

Мать ребёнка: Ефимова Татьяна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Конышева Наталья

Мать ребёнка: Ефимова Татьяна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.01.1809

Дочь: Юскова Аксинья

Мать ребёнка: Ефимова Татьяна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Сын: Ефимовъ Кузьма

Мать ребёнка: Ефимова Татьяна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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