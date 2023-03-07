Ефимова Аксинья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова Аксинья Васильева

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Место рождения

Аксёново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1748

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1747 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Аксёново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Бахарева Дарья

Отец ребёнка: Леонтьевъ Ефимъ

Костромского Наместничества Ветлутской округи госп
Рождение ребёнка
1780

Сын: Ефимовъ Петръ

Отец ребёнка: Леонтьевъ Ефимъ

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Ефимовъ Клементий

Отец ребёнка: Леонтьевъ Ефимъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтьевъ Ефимъ

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