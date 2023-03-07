Ефимова Аксинья Васильева
Место рождения
Дата рождения1748
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Бахарева Дарья
Отец ребёнка: Леонтьевъ Ефимъ
Костромского Наместничества Ветлутской округи госп
Рождение ребёнка
1780
Сын: Ефимовъ Петръ
Отец ребёнка: Леонтьевъ Ефимъ
Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1787
Сын: Ефимовъ Клементий
Отец ребёнка: Леонтьевъ Ефимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леонтьевъ Ефимъ