Иевлева (Баушкина) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Баушкинъ Сидоръ
Мать: Баушкина Пелагѣя
Бракосочетание
14.06.1891
Муж: Иевлевъ Алексей
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.10.1891
Сын: Иевлевъ Кузьма
Отец ребёнка: Иевлевъ Алексей
Рождение ребёнка
06.11.1892
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Иевлевъ Алексей
Рождение ребёнка
24.06.1895
Сын: Иевлевъ Павелъ
Отец ребёнка: Иевлевъ Алексей
Рождение ребёнка
06.11.1899
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Иевлевъ Алексей