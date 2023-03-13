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Иевлева (Баушкина) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Баушкинъ Сидоръ

Мать: Баушкина Пелагѣя

Бракосочетание
14.06.1891

Муж: Иевлевъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.10.1891

Сын: Иевлевъ Кузьма

Отец ребёнка: Иевлевъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1892

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Иевлевъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.06.1895

Сын: Иевлевъ Павелъ

Отец ребёнка: Иевлевъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1899

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Иевлевъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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