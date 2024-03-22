Малкина (Деулина) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малкина (Деулина) Елена

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1910

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1880 г.р.

Муж

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Деулинъ Константинъ Ивановъ

Мать: Деулина Елена

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малкинъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малкинъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малкинъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малкинъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малкинъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малкинъ Иванъ

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