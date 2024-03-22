Малкина (Деулина) Елена
Место рождения
Дата рождения1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Деулинъ Константинъ Ивановъ
Мать: Деулина Елена
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1943
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малкинъ Иванъ