Деулина (Любимова) Дарія
Место рождения
Дата рождения10.03.1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1860
Отец: Любимовъ Николай
Мать: Любимова Акулина
Рождение ребёнка
18.05.1879
Сын: Деулинъ Константинъ Ивановъ
Отец ребёнка: Деулинъ Иоанникий (Никонъ)
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Деулина Прасковія
Отец ребёнка: Деулинъ Иоанникий (Никонъ)
Рождение ребёнка
22.10.1883
Дочь: Деулина Анастасія
Отец ребёнка: Деулинъ Иоанникий (Никонъ)
Рождение ребёнка
1889
Сын: Деулинъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Деулинъ Иоанникий (Никонъ)
Рождение ребёнка
17.11.1890
Сын: Деулинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Деулинъ Иоанникий (Никонъ)
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Деулина Прасковія
Отец ребёнка: Деулинъ Иоанникий (Никонъ)
Рождение ребёнка
28.05.1905
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Деулинъ Иоанникий (Никонъ)
Бракосочетание
Неизвестно