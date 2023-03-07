Деулина (Любимова) Дарія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деулина (Любимова) Дарія

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.03.1860

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1860

Отец: Любимовъ Николай

Мать: Любимова Акулина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.05.1879

Сын: Деулинъ Константинъ Ивановъ

Отец ребёнка: Деулинъ Иоанникий (Никонъ)

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Деулина Прасковія

Отец ребёнка: Деулинъ Иоанникий (Никонъ)

Рождение ребёнка
22.10.1883

Дочь: Деулина Анастасія

Отец ребёнка: Деулинъ Иоанникий (Никонъ)

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1889

Сын: Деулинъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Деулинъ Иоанникий (Никонъ)

Рождение ребёнка
17.11.1890

Сын: Деулинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Деулинъ Иоанникий (Никонъ)

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Деулина Прасковія

Отец ребёнка: Деулинъ Иоанникий (Никонъ)

Рождение ребёнка
28.05.1905

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Деулинъ Иоанникий (Никонъ)

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деулинъ Иоанникий (Никонъ)

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