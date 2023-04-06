Любимова (Власова) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова (Власова) Акулина

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1826

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Власовъ Дмитрий (Дементий)

Мать: Власова Марья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
08.02.1846

Муж: Любимовъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.01.1847

Сын: Маркинъ Любимовъ Ксенофонтъ

Отец ребёнка: Любимовъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.10.1848

Дочь: Любимова Пелагея

Отец ребёнка: Любимовъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.07.1850

Дочь: Любимова Евдокия

Отец ребёнка: Любимовъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.06.1854

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Любимовъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.09.1855

Сын: Любимовъ Сергей

Отец ребёнка: Любимовъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.03.1858

Сын: Любимовъ Василій

Отец ребёнка: Любимовъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.03.1860

Дочь: Деулина Дарія

Отец ребёнка: Любимовъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.11.1862

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Любимовъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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