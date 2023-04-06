Любимова (Власова) Акулина
Место рождения
Дата рождения1826
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Власовъ Дмитрий (Дементий)
Мать: Власова Марья
Бракосочетание
08.02.1846
Муж: Любимовъ Николай
Рождение ребёнка
24.01.1847
Сын: Маркинъ Любимовъ Ксенофонтъ
Отец ребёнка: Любимовъ Николай
Рождение ребёнка
09.10.1848
Дочь: Любимова Пелагея
Отец ребёнка: Любимовъ Николай
Рождение ребёнка
28.07.1850
Дочь: Любимова Евдокия
Отец ребёнка: Любимовъ Николай
Рождение ребёнка
25.06.1854
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Любимовъ Николай
Рождение ребёнка
09.09.1855
Сын: Любимовъ Сергей
Отец ребёнка: Любимовъ Николай
Рождение ребёнка
19.03.1858
Сын: Любимовъ Василій
Отец ребёнка: Любимовъ Николай
Рождение ребёнка
10.03.1860
Дочь: Деулина Дарія
Отец ребёнка: Любимовъ Николай
Рождение ребёнка
22.11.1862
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Любимовъ Николай