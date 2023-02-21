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Умнов Прокопий Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1890

Дата смерти

03.05.1964

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1890

Отец: Умнов Матвей Иванович

Мать: Умнова Ирина Тимофеевна

Бракосочетание
09.11.1909

Жена: Умнова Клавдия Поликарповна

Свидетели: Евсевий Иванович Умнов; Иван Кузьмич Лукошкин; Григорий Федотович Лыков; Алексей Степанович Умнов
Рождение ребёнка
12.02.1911 ст.

Сын: Умнов Алексей Прокопьевич

Мать ребёнка: Умнова Клавдия Поликарповна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Крёстные: Тимофей Поликарпов Лукошкин Феона Матвеевна Лыкова (Ж)
Рождение ребёнка
26.10.1912 ст.

Сын: Умнов Иван Прокопьевич

Мать ребёнка: Умнова Клавдия Поликарповна

Рождение ребёнка
10.12.1913 ст.

Сын: Умнов Александр Прокопьевич

Мать ребёнка: Умнова Клавдия Поликарповна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Восприемники: с. Черкаского крестьянин Григорий Константинович Бакулов Хиония Матвеевна Лыкова
Рождение ребёнка
03.01.1916 ст.

Дочь: Умнова Татьяна Прокофьевна

Мать ребёнка: Умнова Клавдия Поликарповна

Восприемники: Лукьян Андреевич Тростянский жинка Ирина Тимофеевна Умнова
Рождение ребёнка
06.05.1918

Дочь: Бочарова Пелагея Прокофьевна

Мать ребёнка: Умнова Клавдия Поликарповна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
11.12.1938

Дочь: Умнова Нина Прокофьевна

Мать ребёнка: Умнова Евдокия Фёдоровна

Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
12.02.1943

Дочь: Меркулова Валентина Прокофьевна

Мать ребёнка: Умнова Евдокия Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Умнова Евдокия Фёдоровна

Смерть
03.05.1964
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