Умнов Прокопий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1890
Дата смерти03.05.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1890
Отец: Умнов Матвей Иванович
Мать: Умнова Ирина Тимофеевна
Бракосочетание
09.11.1909
Свидетели: Евсевий Иванович Умнов; Иван Кузьмич Лукошкин; Григорий Федотович Лыков; Алексей Степанович Умнов
Рождение ребёнка
12.02.1911 ст.
Сын: Умнов Алексей Прокопьевич
Мать ребёнка: Умнова Клавдия Поликарповна
Крёстные: Тимофей Поликарпов Лукошкин Феона Матвеевна Лыкова (Ж)
Рождение ребёнка
26.10.1912 ст.
Мать ребёнка: Умнова Клавдия Поликарповна
Рождение ребёнка
10.12.1913 ст.
Сын: Умнов Александр Прокопьевич
Мать ребёнка: Умнова Клавдия Поликарповна
Восприемники: с. Черкаского крестьянин Григорий Константинович Бакулов Хиония Матвеевна Лыкова
Рождение ребёнка
03.01.1916 ст.
Дочь: Умнова Татьяна Прокофьевна
Мать ребёнка: Умнова Клавдия Поликарповна
Восприемники: Лукьян Андреевич Тростянский жинка Ирина Тимофеевна Умнова
Рождение ребёнка
06.05.1918
Дочь: Бочарова Пелагея Прокофьевна
Мать ребёнка: Умнова Клавдия Поликарповна
Рождение ребёнка
11.12.1938
Дочь: Умнова Нина Прокофьевна
Мать ребёнка: Умнова Евдокия Фёдоровна
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
12.02.1943
Дочь: Меркулова Валентина Прокофьевна
Мать ребёнка: Умнова Евдокия Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Умнова Евдокия Фёдоровна
Смерть
03.05.1964