Бочарова (Умнова) Пелагея Прокофьевна
Место рождения
Дата рождения06.05.1918
Дата смерти04.05.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1918
Рождение ребёнка
04.08.1954
Сын: Бочаров Александр Владимирович
Отец ребёнка: Бочаров Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бочаров Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Бочаров Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бочаров Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Бочаров Владимир Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.05.2002