Бочарова (Умнова) Пелагея Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочарова (Умнова) Пелагея Прокофьевна

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Место рождения

Рахмановка

Дата рождения

06.05.1918

Дата смерти

04.05.2002

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1918

Отец: Умнов Прокопий Матвеевич

Мать: Умнова Клавдия Поликарповна

Рождение ребёнка
04.08.1954

Сын: Бочаров Александр Владимирович

Отец ребёнка: Бочаров Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бочаров Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Бочаров Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бочаров Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Бочаров Владимир Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочаров Владимир Васильевич

Смерть
04.05.2002
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