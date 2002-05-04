Бочаров Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1954
Рождение ребёнка
15.08.1976
Дочь: Боравова Лариса Александровна
Мать ребёнка: Волкова Валентина Викторовна
Рождение ребёнка
29.10.1977
Дочь: Матюкина Наталья Александровна
Мать ребёнка: Волкова Валентина Викторовна
Рождение ребёнка
16.08.1984
Сын: Бочаров Александр Александрович
Мать ребёнка: Волкова Валентина Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно