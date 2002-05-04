Бочаров Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочаров Александр Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1954

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1954

Отец: Бочаров Владимир Васильевич

Мать: Бочарова Пелагея Прокофьевна

Рождение ребёнка
15.08.1976

Дочь: Боравова Лариса Александровна

Мать ребёнка: Волкова Валентина Викторовна

Рождение ребёнка
29.10.1977

Дочь: Матюкина Наталья Александровна

Мать ребёнка: Волкова Валентина Викторовна

Рождение ребёнка
16.08.1984

Сын: Бочаров Александр Александрович

Мать ребёнка: Волкова Валентина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Валентина Викторовна

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