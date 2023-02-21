Волкова Валентина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.08.1976
Дочь: Боравова Лариса Александровна
Отец ребёнка: Бочаров Александр Владимирович
Рождение ребёнка
29.10.1977
Дочь: Матюкина Наталья Александровна
Отец ребёнка: Бочаров Александр Владимирович
Рождение ребёнка
16.08.1984
Сын: Бочаров Александр Александрович
Отец ребёнка: Бочаров Александр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно