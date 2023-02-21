Волкова Валентина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Валентина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1956

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1976

Дочь: Боравова Лариса Александровна

Отец ребёнка: Бочаров Александр Владимирович

Рождение ребёнка
29.10.1977

Дочь: Матюкина Наталья Александровна

Отец ребёнка: Бочаров Александр Владимирович

Рождение ребёнка
16.08.1984

Сын: Бочаров Александр Александрович

Отец ребёнка: Бочаров Александр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочаров Александр Владимирович

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