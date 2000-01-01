Матюкина Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюкина Наталья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1977

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1977

Отец: Бочаров Александр Владимирович

Мать: Волкова Валентина Викторовна

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