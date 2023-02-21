Бочаров Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Бочаров Василий Данилович
Мать: Бочарова Евдокия
Рождение ребёнка
04.08.1954
Сын: Бочаров Александр Владимирович
Мать ребёнка: Бочарова Пелагея Прокофьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бочаров Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Бочарова Пелагея Прокофьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бочаров Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Бочарова Пелагея Прокофьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно