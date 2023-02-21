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Бочаров Владимир Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Бочаров Василий Данилович

Мать: Бочарова Евдокия

Рождение ребёнка
04.08.1954

Сын: Бочаров Александр Владимирович

Мать ребёнка: Бочарова Пелагея Прокофьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бочаров Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Бочарова Пелагея Прокофьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бочаров Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Бочарова Пелагея Прокофьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бочарова Пелагея Прокофьевна

Смерть
Неизвестно
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