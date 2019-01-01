село Рахмановка, село Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Рахмановка

Вадинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Архангельское Архангельской волости Керенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3108.
Сельскохозяйственная перепись с. Рахманка Рахманской волости Керенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3188.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Керенский уезд
730Рахманка (Архангельское), с. каз.при рч. Летеве.122228011221135Церковь православная 1. Училище. Волостное правление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Керенский уезд, Рахмановская волость
378. Рахманка (Архангельское), село бывшее государственное, дворов 365, жителей 2433, волостное правление (уездный город в 12 верстах), церковь православная, школа

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пензенская губерния, Керенский уезд, Рахмановская волость
село Рахмановское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Вадинский район
47341Рахмановкасело53°35'43°00'N-38-087

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Вадинский муниципальный район, Сельское поселение Рахмановский сельсовет
56615422101с Рахмановкасело
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