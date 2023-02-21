Умнова (Лукошкина) Клавдия Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1889
Восприемники (крёстные): казённый крестьянин Афанасий Терентьевич Лукошкин солдатка Степанида Фёдоровна Лукошкина
Бракосочетание
09.11.1909
Свидетели: Евсевий Иванович Умнов; Иван Кузьмич Лукошкин; Григорий Федотович Лыков; Алексей Степанович Умнов
Рождение ребёнка
12.02.1911 ст.
Сын: Умнов Алексей Прокопьевич
Отец ребёнка: Умнов Прокопий Матвеевич
Крёстные: Тимофей Поликарпов Лукошкин Феона Матвеевна Лыкова (Ж)
Рождение ребёнка
26.10.1912 ст.
Отец ребёнка: Умнов Прокопий Матвеевич
Рождение ребёнка
10.12.1913 ст.
Сын: Умнов Александр Прокопьевич
Отец ребёнка: Умнов Прокопий Матвеевич
Восприемники: с. Черкаского крестьянин Григорий Константинович Бакулов Хиония Матвеевна Лыкова
Рождение ребёнка
03.01.1916 ст.
Дочь: Умнова Татьяна Прокофьевна
Отец ребёнка: Умнов Прокопий Матвеевич
Восприемники: Лукьян Андреевич Тростянский жинка Ирина Тимофеевна Умнова
Рождение ребёнка
06.05.1918
Дочь: Бочарова Пелагея Прокофьевна
Отец ребёнка: Умнов Прокопий Матвеевич
Смерть
Неизвестно