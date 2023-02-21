Умнова (Лукошкина) Клавдия Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Умнова (Лукошкина) Клавдия Поликарповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1889

Отец: Лукошкин Поликарп Терентьевич

Мать: Лукошкина Матрона Михайловна

Восприемники (крёстные): казённый крестьянин Афанасий Терентьевич Лукошкин солдатка Степанида Фёдоровна Лукошкина
Бракосочетание
09.11.1909

Муж: Умнов Прокопий Матвеевич

Свидетели: Евсевий Иванович Умнов; Иван Кузьмич Лукошкин; Григорий Федотович Лыков; Алексей Степанович Умнов
Рождение ребёнка
12.02.1911 ст.

Сын: Умнов Алексей Прокопьевич

Отец ребёнка: Умнов Прокопий Матвеевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Крёстные: Тимофей Поликарпов Лукошкин Феона Матвеевна Лыкова (Ж)
Рождение ребёнка
26.10.1912 ст.

Сын: Умнов Иван Прокопьевич

Отец ребёнка: Умнов Прокопий Матвеевич

Рождение ребёнка
10.12.1913 ст.

Сын: Умнов Александр Прокопьевич

Отец ребёнка: Умнов Прокопий Матвеевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Восприемники: с. Черкаского крестьянин Григорий Константинович Бакулов Хиония Матвеевна Лыкова
Рождение ребёнка
03.01.1916 ст.

Дочь: Умнова Татьяна Прокофьевна

Отец ребёнка: Умнов Прокопий Матвеевич

Восприемники: Лукьян Андреевич Тростянский жинка Ирина Тимофеевна Умнова
Рождение ребёнка
06.05.1918

Дочь: Бочарова Пелагея Прокофьевна

Отец ребёнка: Умнов Прокопий Матвеевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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