Умнова Татьяна Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1916 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1916 ст.
Восприемники: Лукьян Андреевич Тростянский жинка Ирина Тимофеевна Умнова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казанцева Зинаида Павловна
Отец ребёнка: Казанцев Павел Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно