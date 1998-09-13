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Умнова Татьяна Прокофьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1916 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1916 ст.

Отец: Умнов Прокопий Матвеевич

Мать: Умнова Клавдия Поликарповна

Восприемники: Лукьян Андреевич Тростянский жинка Ирина Тимофеевна Умнова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щелков Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казанцева Зинаида Павловна

Отец ребёнка: Казанцев Павел Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казанцев Павел Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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