Казанцева Зинаида Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанцева Зинаида Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Казанцев Павел Сергеевич

Мать: Умнова Татьяна Прокофьевна

Рождение ребёнка
30.07.1964

Дочь: Лобанова Вера Владимировна

Отец ребёнка: Недзвецкий Владимир

Рождение ребёнка
12.02.1974

Дочь: Кручинина Елена Владимировна

Отец ребёнка: Рянза Валентин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рянза Валентин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Недзвецкий Владимир

Смерть
Неизвестно
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