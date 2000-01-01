Казанцева Зинаида Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.07.1964
Дочь: Лобанова Вера Владимировна
Отец ребёнка: Недзвецкий Владимир
Рождение ребёнка
12.02.1974
Дочь: Кручинина Елена Владимировна
Отец ребёнка: Рянза Валентин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рянза Валентин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Недзвецкий Владимир
Смерть
Неизвестно