Лобанова (Казанцева) Вера Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1964
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1964
Отец: Недзвецкий Владимир
Рождение ребёнка
18.02.1985
Отец ребёнка: Лобанов Юрий Александрович
Рождение ребёнка
14.01.1988
Сын: Лобанов Юрий Юрьевич
Отец ребёнка: Лобанов Юрий Александрович
Рождение ребёнка
12.09.1990
Дочь: Молодова Дарья Юрьевна
Отец ребёнка: Лобанов Юрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно