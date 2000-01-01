Лобанова (Казанцева) Вера Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанова (Казанцева) Вера Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1964

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1964

Отец: Недзвецкий Владимир

Мать: Казанцева Зинаида Павловна

Рождение ребёнка
18.02.1985

Сын: Лобанов Андрей Юрьевич

Отец ребёнка: Лобанов Юрий Александрович

Рождение ребёнка
14.01.1988

Сын: Лобанов Юрий Юрьевич

Отец ребёнка: Лобанов Юрий Александрович

Рождение ребёнка
12.09.1990

Дочь: Молодова Дарья Юрьевна

Отец ребёнка: Лобанов Юрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобанов Юрий Александрович

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