Лобанов Юрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанов Юрий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1959

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1959

Отец: Лобанов Александр Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1985

Сын: Лобанов Андрей Юрьевич

Мать ребёнка: Лобанова Вера Владимировна

Рождение ребёнка
14.01.1988

Сын: Лобанов Юрий Юрьевич

Мать ребёнка: Лобанова Вера Владимировна

Рождение ребёнка
12.09.1990

Дочь: Молодова Дарья Юрьевна

Мать ребёнка: Лобанова Вера Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобанова Вера Владимировна

Смерть
Неизвестно
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