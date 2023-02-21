Лобанов Юрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1959
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1959
Отец: Лобанов Александр Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1985
Мать ребёнка: Лобанова Вера Владимировна
Рождение ребёнка
14.01.1988
Сын: Лобанов Юрий Юрьевич
Мать ребёнка: Лобанова Вера Владимировна
Рождение ребёнка
12.09.1990
Дочь: Молодова Дарья Юрьевна
Мать ребёнка: Лобанова Вера Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно