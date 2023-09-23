Лобанова (Вдовина) Нина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1926
Дата смерти10.07.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1953
Дочь: Лобанова Любовь Александровна
Отец ребёнка: Лобанов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
28.10.1959
Сын: Лобанов Юрий Александрович
Отец ребёнка: Лобанов Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.07.1987
Земетчино, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область