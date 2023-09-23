Лобанова (Вдовина) Нина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛобанова (Вдовина) Нина Андреевна

Лобанова (Вдовина) Нина Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1926

Дата смерти

10.07.1987

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1953

Дочь: Лобанова Любовь Александровна

Отец ребёнка: Лобанов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
28.10.1959

Сын: Лобанов Юрий Александрович

Отец ребёнка: Лобанов Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобанов Александр Николаевич

Смерть
10.07.1987
Земетчино, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close