Лукошкин Поликарп Терентьевич
Место рождения
Дата рождения23.02.1854
Дата смерти06.04.1908
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1854
Бракосочетание
1872
Терентия Игнатова Лукошкина сын Поликарп Терентьевич 18 лет Матрона Михайловна Семибратова 18 лет
Рождение ребёнка
01.06.1878
Сын: Лукошкин Иван Поликарпович
Мать ребёнка: Лукошкина Матрона Михайловна
Рождение ребёнка
20.02.1884
Сын: Лукошкин Тимофей Поликарпович
Мать ребёнка: Лукошкина Матрона Михайловна
Рождение ребёнка
19.03.1889
Дочь: Умнова Клавдия Поликарповна
Мать ребёнка: Лукошкина Матрона Михайловна
Восприемники (крёстные): казённый крестьянин Афанасий Терентьевич Лукошкин солдатка Степанида Фёдоровна Лукошкина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Умнова Анна Поликарповна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
06.04.1908