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Лукошкин Поликарп Терентьевич

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Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

23.02.1854

Дата смерти

06.04.1908

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1854

Отец: Лукошкин Терентий Игнатович

Мать: Лукошкина Степанида Фёдоровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
1872

Жена: Лукошкина Матрона Михайловна

Терентия Игнатова Лукошкина сын Поликарп Терентьевич 18 лет Матрона Михайловна Семибратова 18 лет
Рождение ребёнка
01.06.1878

Сын: Лукошкин Иван Поликарпович

Мать ребёнка: Лукошкина Матрона Михайловна

Рождение ребёнка
20.02.1884

Сын: Лукошкин Тимофей Поликарпович

Мать ребёнка: Лукошкина Матрона Михайловна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
19.03.1889

Дочь: Умнова Клавдия Поликарповна

Мать ребёнка: Лукошкина Матрона Михайловна

Восприемники (крёстные): казённый крестьянин Афанасий Терентьевич Лукошкин солдатка Степанида Фёдоровна Лукошкина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Умнова Анна Поликарповна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
06.04.1908
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