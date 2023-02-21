Лукошкина (Семибратова) Матрона Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукошкина (Семибратова) Матрона Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1872

Муж: Лукошкин Поликарп Терентьевич

Терентия Игнатова Лукошкина сын Поликарп Терентьевич 18 лет Матрона Михайловна Семибратова 18 лет
Рождение ребёнка
01.06.1878

Сын: Лукошкин Иван Поликарпович

Отец ребёнка: Лукошкин Поликарп Терентьевич

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Лыкова Агафья Поликарповна

Отец ребёнка: Лукошкин Поликарп Терентьевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.02.1884

Сын: Лукошкин Тимофей Поликарпович

Отец ребёнка: Лукошкин Поликарп Терентьевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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