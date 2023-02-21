Лукошкина (Семибратова) Матрона Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1872
Терентия Игнатова Лукошкина сын Поликарп Терентьевич 18 лет Матрона Михайловна Семибратова 18 лет
Рождение ребёнка
01.06.1878
Сын: Лукошкин Иван Поликарпович
Отец ребёнка: Лукошкин Поликарп Терентьевич
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Лыкова Агафья Поликарповна
Отец ребёнка: Лукошкин Поликарп Терентьевич
Рождение ребёнка
20.02.1884
Сын: Лукошкин Тимофей Поликарпович
Отец ребёнка: Лукошкин Поликарп Терентьевич
Смерть
Неизвестно