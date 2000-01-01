Умнова (Семибратова) Ирина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1866
Бракосочетание
09.11.1884
Каз. крест. Ивана Степанова Умнова сын Матвей Иванович (18 лет) девица казён. крест. Тимофея Ильина Семибратова дочь Ирина Тимофеевна (18 лет) Свидетели: Степан Фотиев Умнов; Пётр Илларионов Умнов; Се... Показать все
Рождение ребёнка
12.09.1887 ст.
Дочь: Умнова Феодора Матвеевна
Отец ребёнка: Умнов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
10.03.1889 ст.
Сын: Умнов Ефим Матвеевич
Отец ребёнка: Умнов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
20.08.1890
Отец ребёнка: Умнов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
04.01.1893 ст.
Дочь: Лыкова Феона Матвеевна
Отец ребёнка: Умнов Матвей Иванович
Восприемники: Матвей Филиппович Ананьев; Ксения Ивановна Лыкова
Рождение ребёнка
07.06.1895 ст.
Отец ребёнка: Умнов Матвей Иванович
Восприемники; Григорий Васильевич Умнов Синклитикия Ивановна Умнова
Смерть
Неизвестно