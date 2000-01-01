Умнова (Семибратова) Ирина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Умнова (Семибратова) Ирина Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1866

Отец: Семибратов Тимофей Ильич

Мать: Семибратова Варвара Тимофеевна

Бракосочетание
09.11.1884

Муж: Умнов Матвей Иванович

Каз. крест. Ивана Степанова Умнова сын Матвей Иванович (18 лет) девица казён. крест. Тимофея Ильина Семибратова дочь Ирина Тимофеевна (18 лет) Свидетели: Степан Фотиев Умнов; Пётр Илларионов Умнов; Се... Показать все
Рождение ребёнка
12.09.1887 ст.

Дочь: Умнова Феодора Матвеевна

Отец ребёнка: Умнов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
10.03.1889 ст.

Сын: Умнов Ефим Матвеевич

Отец ребёнка: Умнов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
20.08.1890

Сын: Умнов Прокопий Матвеевич

Отец ребёнка: Умнов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
04.01.1893 ст.

Дочь: Лыкова Феона Матвеевна

Отец ребёнка: Умнов Матвей Иванович

Восприемники: Матвей Филиппович Ананьев; Ксения Ивановна Лыкова
Рождение ребёнка
07.06.1895 ст.

Сын: Умнов Фёдор Матвеевич

Отец ребёнка: Умнов Матвей Иванович

Восприемники; Григорий Васильевич Умнов Синклитикия Ивановна Умнова
Смерть
Неизвестно
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