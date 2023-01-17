Семибратов Тимофей Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семибратов Тимофей Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семибратов Илья Дементьевич

Мать: Семибратова Евдокия Филимоновна

Рождение ребёнка
05.08.1849 ст.

Дочь: Семибратова Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Семибратова Варвара Тимофеевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
02.02.1852

Сын: Семибратов Семён Тимофеевич

Мать ребёнка: Семибратова Варвара Тимофеевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
05.05.1866

Дочь: Умнова Ирина Тимофеевна

Мать ребёнка: Семибратова Варвара Тимофеевна

Рождение ребёнка
09.08.1869 ст.

Дочь: Семибратова Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Семибратова Варвара Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семибратова Варвара Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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