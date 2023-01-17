Семибратов Тимофей Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.08.1849 ст.
Дочь: Семибратова Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Семибратова Варвара Тимофеевна
Рождение ребёнка
02.02.1852
Сын: Семибратов Семён Тимофеевич
Мать ребёнка: Семибратова Варвара Тимофеевна
Рождение ребёнка
05.05.1866
Дочь: Умнова Ирина Тимофеевна
Мать ребёнка: Семибратова Варвара Тимофеевна
Рождение ребёнка
09.08.1869 ст.
Дочь: Семибратова Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Семибратова Варвара Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно