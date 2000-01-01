Лыкова (Умнова) Феона (Хиония) Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
04.01.1893 ст.
Отец: Умнов Матвей Иванович
Мать: Умнова Ирина Тимофеевна
Восприемники: Матвей Филиппович Ананьев; Ксения Ивановна Лыкова
Бракосочетание
07.01.1911
Запасного рядового Архип Фёдорович Лыков -24 года (пр.1887г.р.) Матвея Ивановича Умнова дочь Хиония (Фиона) Матвеевна -17 лет. Свидетели: Василий Яковлевич Лыков; Матфей Фёдорович Лыков; Кузьма Иванов... Показать все
Смерть
Неизвестно