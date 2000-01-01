Лыкова (Умнова) Феона (Хиония) Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыкова (Умнова) Феона (Хиония) Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1893 ст.

Отец: Умнов Матвей Иванович

Мать: Умнова Ирина Тимофеевна

Восприемники: Матвей Филиппович Ананьев; Ксения Ивановна Лыкова
Бракосочетание
07.01.1911

Муж: Лыков Архип Фёдорович

Запасного рядового Архип Фёдорович Лыков -24 года (пр.1887г.р.) Матвея Ивановича Умнова дочь Хиония (Фиона) Матвеевна -17 лет. Свидетели: Василий Яковлевич Лыков; Матфей Фёдорович Лыков; Кузьма Иванов... Показать все
Смерть
Неизвестно
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