Умнов Матвей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1866
Дата смерти11.07.1912 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1866
Отец: Умнов Иван Степанович
Мать: Умнова Матрона Абрамовна
Бракосочетание
09.11.1884
Жена: Умнова Ирина Тимофеевна
Каз. крест. Ивана Степанова Умнова сын Матвей Иванович (18 лет) девица казён. крест. Тимофея Ильина Семибратова дочь Ирина Тимофеевна (18 лет) Свидетели: Степан Фотиев Умнов; Пётр Илларионов Умнов; Се... Показать все
Рождение ребёнка
12.09.1887 ст.
Дочь: Умнова Феодора Матвеевна
Мать ребёнка: Умнова Ирина Тимофеевна
Рождение ребёнка
10.03.1889 ст.
Сын: Умнов Ефим Матвеевич
Мать ребёнка: Умнова Ирина Тимофеевна
Рождение ребёнка
20.08.1890
Мать ребёнка: Умнова Ирина Тимофеевна
Рождение ребёнка
04.01.1893 ст.
Дочь: Лыкова Феона Матвеевна
Мать ребёнка: Умнова Ирина Тимофеевна
Восприемники: Матвей Филиппович Ананьев; Ксения Ивановна Лыкова
Рождение ребёнка
07.06.1895 ст.
Мать ребёнка: Умнова Ирина Тимофеевна
Восприемники; Григорий Васильевич Умнов Синклитикия Ивановна Умнова
Смерть
11.07.1912 ст.