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Умнов Матвей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1866

Дата смерти

11.07.1912 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1866

Отец: Умнов Иван Степанович

Мать: Умнова Матрона Абрамовна

Бракосочетание
09.11.1884

Жена: Умнова Ирина Тимофеевна

Каз. крест. Ивана Степанова Умнова сын Матвей Иванович (18 лет) девица казён. крест. Тимофея Ильина Семибратова дочь Ирина Тимофеевна (18 лет) Свидетели: Степан Фотиев Умнов; Пётр Илларионов Умнов; Се... Показать все
Рождение ребёнка
12.09.1887 ст.

Дочь: Умнова Феодора Матвеевна

Мать ребёнка: Умнова Ирина Тимофеевна

Рождение ребёнка
10.03.1889 ст.

Сын: Умнов Ефим Матвеевич

Мать ребёнка: Умнова Ирина Тимофеевна

Рождение ребёнка
20.08.1890

Сын: Умнов Прокопий Матвеевич

Мать ребёнка: Умнова Ирина Тимофеевна

Рождение ребёнка
04.01.1893 ст.

Дочь: Лыкова Феона Матвеевна

Мать ребёнка: Умнова Ирина Тимофеевна

Восприемники: Матвей Филиппович Ананьев; Ксения Ивановна Лыкова
Рождение ребёнка
07.06.1895 ст.

Сын: Умнов Фёдор Матвеевич

Мать ребёнка: Умнова Ирина Тимофеевна

Восприемники; Григорий Васильевич Умнов Синклитикия Ивановна Умнова
Смерть
11.07.1912 ст.
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