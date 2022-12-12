Умнов Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУмнов Иван Степанович

Умнов Иван Степанович

avatar

Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

16.08.1846 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1846 ст.

Отец: Умнов Степан Илларионович

Мать: Умнова Васса Самуиловна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Восприемники: Василий Игнатович Лукошкин девица Мария Самуиловна Окунева
Бракосочетание
1865

Жена: Умнова Матрона Абрамовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Казённый крестьянин Иван Степанов Умнов первым браком (19 лет) Девица крестьянка Матрона Абрамовна Шачнева (18 лет) Свидетели: Василий Игнатович Лукошкин; Василий Самуилович Окунев; Макар Ермолаев Умн... Показать все
Рождение ребёнка
05.08.1866

Сын: Умнов Матвей Иванович

Мать ребёнка: Умнова Матрона Абрамовна

Рождение ребёнка
04.01.1868

Дочь: Умнова Фиона Ивановна

Мать ребёнка: Умнова Матрона Абрамовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.06.1869

Сын: Умнов Леонтий Иванович

Мать ребёнка: Умнова Матрона Абрамовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
15.01.1873

Дочь: Умнова Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Умнова Матрона Абрамовна

Рождение ребёнка
17.07.1875

Сын: Умнов Емельян Иванович

Мать ребёнка: Умнова Матрона Абрамовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
30.10.1877

Сын: Умнов Иаков Иванович

Мать ребёнка: Умнова Матрона Абрамовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
05.01.1880 ст.

Дочь: Умнова Синклитикия Ивановна

Мать ребёнка: Умнова Матрона Абрамовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Умнов Евсевий Иванович

Мать ребёнка: Умнова Матрона Абрамовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Умнов Яков Иванович

Мать ребёнка: Умнова Матрона Абрамовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close