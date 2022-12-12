Умнов Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения16.08.1846 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
16.08.1846 ст.
Отец: Умнов Степан Илларионович
Мать: Умнова Васса Самуиловна
Восприемники: Василий Игнатович Лукошкин девица Мария Самуиловна Окунева
Бракосочетание
1865
Жена: Умнова Матрона Абрамовна
Казённый крестьянин Иван Степанов Умнов первым браком (19 лет) Девица крестьянка Матрона Абрамовна Шачнева (18 лет) Свидетели: Василий Игнатович Лукошкин; Василий Самуилович Окунев; Макар Ермолаев Умн... Показать все
Рождение ребёнка
05.08.1866
Мать ребёнка: Умнова Матрона Абрамовна
Рождение ребёнка
04.01.1868
Дочь: Умнова Фиона Ивановна
Мать ребёнка: Умнова Матрона Абрамовна
Рождение ребёнка
20.06.1869
Мать ребёнка: Умнова Матрона Абрамовна
Рождение ребёнка
15.01.1873
Дочь: Умнова Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Умнова Матрона Абрамовна
Рождение ребёнка
17.07.1875
Мать ребёнка: Умнова Матрона Абрамовна
Рождение ребёнка
30.10.1877
Сын: Умнов Иаков Иванович
Мать ребёнка: Умнова Матрона Абрамовна
Рождение ребёнка
05.01.1880 ст.
Дочь: Умнова Синклитикия Ивановна
Мать ребёнка: Умнова Матрона Абрамовна
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Умнова Матрона Абрамовна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Умнов Яков Иванович
Мать ребёнка: Умнова Матрона Абрамовна
Смерть
Неизвестно