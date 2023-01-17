Умнова (Окунева) Васса Самуиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Бракосочетание
1845 ст.
Рождение ребёнка
16.08.1846 ст.
Отец ребёнка: Умнов Степан Илларионович
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Восприемники: Василий Игнатович Лукошкин девица Мария Самуиловна Окунева
Рождение ребёнка
12.10.1848
Дочь: Умнова Неонила Степановна
Отец ребёнка: Умнов Степан Илларионович
Смерть
Неизвестно