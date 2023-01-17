Умнова (Окунева) Васса Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Умнова (Окунева) Васса Самуиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Окунев Самуил Денисович

Мать: Окунева Ксения Герасимовна

Бракосочетание
1845 ст.

Муж: Умнов Степан Илларионович

Рождение ребёнка
16.08.1846 ст.

Сын: Умнов Иван Степанович

Отец ребёнка: Умнов Степан Илларионович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Восприемники: Василий Игнатович Лукошкин девица Мария Самуиловна Окунева
Рождение ребёнка
12.10.1848

Дочь: Умнова Неонила Степановна

Отец ребёнка: Умнов Степан Илларионович

Смерть
Неизвестно
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