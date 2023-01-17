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Умнов Степан Илларионович

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Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

01.08.1827 ст.

Дата смерти

1848 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1827 ст.

Отец: Умнов Илларион Трифонович

Мать: Умнова Мария Дементьевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Крёстные: Фёдор Дементьев девица Марфа Тимофеевна
Бракосочетание
1845 ст.

Жена: Умнова Васса Самуиловна

Рождение ребёнка
16.08.1846 ст.

Сын: Умнов Иван Степанович

Мать ребёнка: Умнова Васса Самуиловна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Восприемники: Василий Игнатович Лукошкин девица Мария Самуиловна Окунева
Рождение ребёнка
12.10.1848

Дочь: Умнова Неонила Степановна

Мать ребёнка: Умнова Васса Самуиловна

Смерть
1848 ст.
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
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