Умнов Степан Илларионович
Место рождения
Дата рождения01.08.1827 ст.
Дата смерти1848 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1827 ст.
Крёстные: Фёдор Дементьев девица Марфа Тимофеевна
Бракосочетание
1845 ст.
Жена: Умнова Васса Самуиловна
Рождение ребёнка
16.08.1846 ст.
Мать ребёнка: Умнова Васса Самуиловна
Восприемники: Василий Игнатович Лукошкин девица Мария Самуиловна Окунева
Рождение ребёнка
12.10.1848
Дочь: Умнова Неонила Степановна
Мать ребёнка: Умнова Васса Самуиловна
Смерть
1848 ст.