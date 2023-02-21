Умнова Мария Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1825
Рождение ребёнка
01.08.1827 ст.
Сын: Умнов Степан Илларионович
Отец ребёнка: Умнов Илларион Трифонович
Крёстные: Фёдор Дементьев девица Марфа Тимофеевна
Рождение ребёнка
07.09.1830
Дочь: Умнова Фекла Илларионовна
Отец ребёнка: Умнов Илларион Трифонович
Рождение ребёнка
07.09.1830
Отец ребёнка: Умнов Илларион Трифонович
Рождение ребёнка
20.10.1833 ст.
Сын: Умнов Дмитрий Илларионович
Отец ребёнка: Умнов Илларион Трифонович
Смерть
Неизвестно