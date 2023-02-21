Умнова Мария Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУмнова Мария Дементьевна

Умнова Мария Дементьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1825

Муж: Умнов Илларион Трифонович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.08.1827 ст.

Сын: Умнов Степан Илларионович

Отец ребёнка: Умнов Илларион Трифонович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Крёстные: Фёдор Дементьев девица Марфа Тимофеевна
Рождение ребёнка
07.09.1830

Дочь: Умнова Фекла Илларионовна

Отец ребёнка: Умнов Илларион Трифонович

Рождение ребёнка
07.09.1830

Сын: Умнов Фока Илларионович

Отец ребёнка: Умнов Илларион Трифонович

Рождение ребёнка
20.10.1833 ст.

Сын: Умнов Дмитрий Илларионович

Отец ребёнка: Умнов Илларион Трифонович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close