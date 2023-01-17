Умнов Илларион Трифонович
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смерти25.07.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Умнов Трифон Максимович
Бракосочетание
1825
Жена: Умнова Мария Дементьевна
Рождение ребёнка
01.08.1827 ст.
Сын: Умнов Степан Илларионович
Мать ребёнка: Умнова Мария Дементьевна
Крёстные: Фёдор Дементьев девица Марфа Тимофеевна
Рождение ребёнка
07.09.1830
Мать ребёнка: Умнова Мария Дементьевна
Рождение ребёнка
07.09.1830
Дочь: Умнова Фекла Илларионовна
Мать ребёнка: Умнова Мария Дементьевна
Рождение ребёнка
20.10.1833 ст.
Сын: Умнов Дмитрий Илларионович
Мать ребёнка: Умнова Мария Дементьевна
Рождение ребёнка
1844 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
25.07.1876