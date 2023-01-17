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Умнов Илларион Трифонович

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Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

25.07.1876

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Умнов Трифон Максимович

Мать: Умнова Агриппина Ивановна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
1825

Жена: Умнова Мария Дементьевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.08.1827 ст.

Сын: Умнов Степан Илларионович

Мать ребёнка: Умнова Мария Дементьевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Крёстные: Фёдор Дементьев девица Марфа Тимофеевна
Рождение ребёнка
07.09.1830

Сын: Умнов Фока Илларионович

Мать ребёнка: Умнова Мария Дементьевна

Рождение ребёнка
07.09.1830

Дочь: Умнова Фекла Илларионовна

Мать ребёнка: Умнова Мария Дементьевна

Рождение ребёнка
20.10.1833 ст.

Сын: Умнов Дмитрий Илларионович

Мать ребёнка: Умнова Мария Дементьевна

Рождение ребёнка
1844 ст.

Сын: Умнов Пётр Илларионович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
25.07.1876
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